Виплатять 54 тисяч гривень за однієї умови: кому з українців пощастить

Для цієї виплати треба зібрати аж 8 документів

В Україні для деяких осіб передбачені компенсаційні виплати й такими є нарахування на відшкодування витрат на професійну правову допомогу. Максимальний розмір виплати становить майже 54 тисяч гривень.

Таку виплату отримають особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України, та члени їхніх сімей, як мовиться у виданні "Armyinform". Спеціальна комісія попередньо встановлює цей факт.

Щоб отримати кошти, необхідно подати до Мінреінтеграції відповідну заяву та підтверджуючі документи або відомості. За посиланням можна ознайомитись, як правильно оформити заяву.

До заяви треба додати необхідні дані: документи та/або відомості, що підтверджують отримання професійної правової допомоги, що надавалася особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України для захисту їхніх прав і законних інтересів.

Які документи треба зібрати для цієї виплати

Довідка про те, що військовослужбовець або інша особа перебуває (перебувала) в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, із зазначенням строку позбавлення особистої свободи, або інтернована у нейтральних державах;

Документ, що підтверджує участь особи як члена добровольчого загону (формування) в антитерористичній операції;

Довідка, що іноземець або особа без громадянства перебуває (перебувала) у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, із зазначенням строку позбавлення свободи, або інтернована у нейтральних державах, а також, що на момент позбавлення особистої свободи така особа проходила в установленому законодавством України порядку військову службу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів;

Документ та/або відомості, що підтверджують факт (факти) порушення норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни стосовно особи при його захопленні, незаконному затриманні, незаконному арешті, незаконному триманні або іншим чином незаконному позбавленні особистої свободи державою-агресором у зв’язку зі здійсненням такою особою діяльності, спрямованої на вираження поглядів, цінностей, позицій щодо відстоювання державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності й недоторканності України

Документи та/або відомості, що підтверджують факт та обставини позбавлення особи особистої свободи;

Документ та/або відомості, що підтверджують факт (факти) порушення норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни стосовно особи при його захопленні, незаконному затриманні, незаконному арешті, незаконному триманні або іншим чином незаконному позбавленні особистої свободи державою-агресором з метою спонукання України, іншої держави, державного органу, організації, у тому числі міжнародної, юридичних або фізичних осіб до дій або утримання від здійснення дій як умови звільнення громадянина України;

Витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження стосовно особи);

Повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть розраховувати на збільшення соціальних виплат у 2024 році.