Держава допоможе українцям купити дрова на зиму: кому надають допомогу

Допомога передбачена не для всіх

Наступна зима в Україні обіцяє бути такою ж важкою, як і попередня, оскільки нові російські ракетні удари можуть знову спричинити перебої з теплом та електрикою. Для того, щоб зробити проходження холодної пори року комфортнішим, уряд вирішив виділити кошти на забезпечення альтернативних джерел тепла.

Як розповів прем’єр Денис Шмигаль у своєму Telegram, йдеться про субсидії на закупівлю дров для тих людей, які з якихось причин не можуть опалювати свої будинки газом.

Зокрема, він зазначив, що для таких українців було запущено експериментальну програму, яка дозволяє отримати до 16 тисяч гривень на закупівлю дров для опалення взимку. Наразі подібна програма вже діє і вона дозволяє деяким сім’ям отримувати субсидію до 7 тисяч гривень на закупівлю дров.

"Тепер граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива зросте більш ніж удвічі та становитиме 16,2 тис. грн на рік для однієї родини", — повідомив Шмигаль.

Варто зазначити, що цю допомогу можна оформити, як і звичайну житлову субсидію, тобто необхідно подати відповідну заяву разом із декларацією про доходи до органів соціального захисту. Передбачено цю допомогу лише для сімей, які не мають газового опалення.

Як повідомлялося раніше, через складну зиму деякі українські пенсіонери отримають надбавку до пенсійних виплат.