Частини пенсіонерів нарахують надбавку через складну зиму: про кого мова

Надбавка буде автоматичною

Україна, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжує справно виплачувати та навіть підвищувати пенсії. Наступне підвищення розміру виплат заплановано вже на початок 2024 року, але є інші можливості отримувати більше.

Так, наприклад, міжнародна організація ООН оголосила про надання нового пакету міжнародної фінансової допомоги українцям. Про це пише Politeka.

Зазначається, що цей вид кеш-підтримки буде надбавкою до пенсії, щоб підготуватися до важкої зими. Її розмір буде різним для кожного, але максимальний – 3000 гривень.

"Береться пенсія і у всіх, у кого не дотягує до 3 000 грн, додаватиметься добавка. Якщо 2800, то 200 грн. Якщо у вас пенсія 2200, то 800 грн. Відповідно всім до 3 000 грн", — пояснили експерти.

Хто може претендувати на допомогу

Грошова виплата надаватиметься пенсіонерам, які проживають на прифронтових територіях. Тобто ті, які офіційно включені до списку територій, що проходять поряд із бойовими діями.

Так є затверджений перелік Кабінетом міністрів. Ті пенсіонери, які там проживають і які мають пенсію менше 3 000 грн, автоматично потраплятимуть у цей список на допомогу і їм автоматично доплачуватиме ООН.

Важливо відзначити, що сума виплати не менше 100 грн, тобто якщо ви отримуєте 2950, ​​то ви отримуватимете понад 3 000, а 3 050, бо до 3 000 грн, але не менше 100 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що працівники 13 установ можуть отримати одразу 10 виплат пенсій.