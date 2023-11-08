Працівники 13 установ можуть отримати одразу 10 виплат пенсій: які умови

Є чотири умови

Деякі пенсіонери в Україні при виході на відпочинок отримають виплати в розмірі 10 виплат. На ці гроші можуть розраховувати працівники комунальних та державних установ.

Такі виплати регулюють законом № 1788 "Про пенсійне забезпечення" та законом № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Є деякі умови для такого нарахування.

До страхового стажу відносять усі періоди роботи в державних та комунальних установах, зазначених у Переліку закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту та посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджених постановою Кабміну № 909 "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

Які умови для 10-кратного нарахування

якщо призначають пенсію за віком, починаючи з 01.10.2011;

якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону № 1058, працювали в установах та установах державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;

ті люди, які мають страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах;

якщо вони до цього не отримували жодної іншої пенсії.

При призначенні пенсії за вислугу років можна підсумувати стаж роботи в закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту для осіб, зазначених у відповідному переліку.

Працівники, які можуть отримати 10 пенсій відразу:

загальноосвітніх навчальних закладів; військових загальноосвітніх навчальних закладів; музичних і художніх шкіл;

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

дитячих будинків, дитячих трудових і виховно-трудових колоній, дитячих приймальних пунктів і приймачів-розподільників для неповнолітніх, логопедичних пунктів і стаціонарів, шкіл-клінік;

вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів;

дошкільних навчальних закладів всіх типів;

позашкільних навчальних закладів;

бібліотек;

дитячих клінік, поліклінік, лікарень, санаторіїв, диспансерів, будинків дитини, дитячих відділень в лікарнях, санаторіях, диспансерах і установах для виконання покарань;

лікарняних закладів, лікувально-профілактичних закладів особливого типу, лікувально-трудових профілакторіїв, амбулаторно-поліклінічних закладів, закладів швидкої та невідкладної медичної допомоги, закладів переливання крові, закладів охорони материнства та дитинства, санаторно-курортних закладів, установ з проведення лабораторних та інструментальних досліджень випробувань Держсанепідслужби та територіальні органи Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичних центрів;

аптек, аптечних кіосків, аптечних магазинів, контрольно-аналітичних лабораторій;

медико-соціальних експертних комісій; бюро судово-медичної експертизи;

інтернатних установ для інвалідів, дітей-інвалідів та похилих;

медичних відділів протезних підприємств.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав писав про те, що у Пенсійному фонді повідомили, чи зросте пенсія з інвалідності в Україні до кінця 2023 року.