Работники 13 учреждений могут получить сразу 10 выплат пенсий: какие условия

Есть четыре условия

Некоторые пенсионеры в Украине при выходе на отдых получат выплаты в размере 10 выплат. На эти средства могут рассчитывать работники коммунальных и государственных учреждений.

Такие выплаты регулируют законом №1788 "О пенсионном обеспечении" и законом №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Есть некие условия для такового начисления.

К страховому стажу относят все периоды работы в государственных и коммунальных учреждениях, указанных в Перечне образовательных учреждений, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденных постановлением Кабмина № 909 "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".

Какие условия для 10-кратного начисления

если назначают пенсию по возрасту, начиная с 01.10.2011;

если в день достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона № 1058, работали в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;

те люди, у которых есть страховой стаж (для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет) на таких должностях;

если они до этого не получали никакой другой пенсии.

При назначении пенсии за выслугу лет можно суммировать стаж работы в учебных заведениях, здравоохранении и социальной защите для лиц, указанных в соответствующем перечне.

Работники, которые могут получить 10 пенсий сразу:

общеобразовательных учебных заведений; военных общеобразовательных учебных заведений; музыкальных и художественных школ;

межшкольных учебно-производственных комбинатов;

детских домов, детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний, детских приемных пунктов и приемников-распределителей для несовершеннолетних, логопедических пунктов и стационаров, школ-клиник;

высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, профессионально-технических учебных заведений;

дошкольных учебных заведений всех типов;

внешкольных учебных заведений;

библиотек;

детских клиник, поликлиник, больниц, санаториев, диспансеров, домов ребенка, детских отделений в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний;

больничных заведений, лечебно-профилактических учреждений особого типа, лечебно-трудовых профилакторий, амбулаторно-поликлинических заведений, заведений скорой и неотложной медицинской помощи, заведений переливания крови, заведений охраны материнства и детства, санаторно-курортных заведений, учреждений по проведению лабораторных и инструментальных исследований Госсанэпидслужбы и территориальные органы Госсанэпидслужбы (в отношении работников, не являющихся государственными служащими), диагностических центров;

аптек, аптечных киосков, аптечных магазинов, контрольно-аналитических лабораторий;

медико-социальных экспертных комиссий; бюро судебно-медицинской экспертизы;

интернатных учреждений для инвалидов, детей-инвалидов и престарелых;

медицинских отделов протезных предприятий

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пенсионном фонде сообщили, вырастет ли пенсия по инвалидности в Украине до конца 2023 года.