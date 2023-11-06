Пенсионерам в 2024 году повысят пенсию дважды: когда ждать увеличения выплат

Когда стоит ждать повышения выплат

В 2023 году украинские пенсионеры не получали повышения пенсий, однако это может произойти в следующем году. При том повышений будет сразу два.

Как говорится в материале "Час", в частности речь идет о перерасчете минимальных и максимальных пенсий, которые произойдут уже 1 января 2024 года. Так отмечается, что минимальная пенсия поднимется с 2093 до 2361 гривны. В свою очередь максимальная будет повышена с 20 930 грн до 23 610 грн в тот же день.

Кроме того, будет повышена надбавка за каждый год работы сверх установленного срока. С 1 января она поднимется с 20,9 до 23,6 гривны. Стоит отметить, что согласно нынешним нормам эта доплата выплачивается женщинам со стажем более 30 лет и мужчинам со стажем более 35 лет и составляет 1% от прожиточного минимума.

Стоит отметить, что также будет повышена пенсия для людей, которые выполнили норму по стажу и достигли 65-летия. Поскольку для них пенсия не может составлять меньше 40% от минимальной зарплаты, то им стоит ждать повышения с 2680 до 2840 гривен. Это связано с ростом минимальной зарплаты с 6700 до 7100

Это не единственная волна повышения пенсий, второе увеличение выплат будет в марте, когда произойдет плановая индексация пенсий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пенсионном фонде сообщили, вырастет ли пенсия по инвалидности в Украине до конца 2023 года.