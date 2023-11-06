Пенсіонерам у 2024 році підвищать пенсію двічі: коли чекати на збільшення виплат

Коли варто чекати на підвищення виплат

2023 року українські пенсіонери не отримували підвищення пенсій, проте це може статися наступного року. При цьому підвищень буде одразу два.

Як повідомляє "Час", йдеться про перерахунок мінімальних та максимальних пенсій, які відбудуться вже 1 січня 2024 року. Так зазначається, що мінімальна пенсія підніметься із 2093 до 2361 гривні. Своєю чергою, максимальна буде підвищена з 20 930 грн до 23 610 грн того ж дня.

Крім того, буде підвищено надбавку за кожен рік роботи понад встановлений термін. З 1 січня вона підніметься з 20,9 до 23,6 гривні. Варто зазначити, що згідно з нинішніми нормами ця доплата виплачується жінкам зі стажем понад 30 років та чоловікам зі стажем понад 35 років та становить 1% від прожиткового мінімуму.

Варто зазначити, що також буде підвищено пенсію для людей, які виконали норму за стажем та досягли 65-річчя. Оскільки для них пенсія не може становити менш як 40% від мінімальної зарплати, то їм варто чекати на підвищення з 2680 до 2840 гривень. Це пов’язано зі зростанням мінімальної зарплати з 6700 до 7100

Це не єдина хвиля підвищення пенсій, друге збільшення виплат буде у березні, коли відбудеться планова індексація пенсій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Пенсійному фонді повідомили, чи зросте пенсія з інвалідності в Україні до кінця 2023 року.