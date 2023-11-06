Части украинцев в 2024 году должны повысить пенсии: кому и когда именно

Размер таких выплат зависит от 2 факторов

Пенсионные выплаты в Украине, назначенные лицам с инвалидностью, в этом году маловероятно изменятся. Но в 2024 году произойдет индексация таких начислений.

Как говорится на сайте "Бесплатная правовая помощь", наибольшие выплаты по инвалидности получат лица с I группой, а наименьшие с III группой. Размер пенсии, в основном, зависит от обстоятельств приобретения инвалидности и прежней деятельности украинца.

Пенсии для лиц с инвалидностью в Украине

100% — I группы, то есть минимальная выплата составляет 2 300 гривен;

90% — II и III группы, то есть 2100 гривен (если гражданин не работает);

50% — II и III группы, то есть 2093 гривны (если лицо работает).

Следует напомнить, что в 2024 году изменятся 7 видов выплат. В частности, доплаты для людей с инвалидностью будут следующие:

лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенному к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 4 722 гривны;

лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенному к подгруппе Б – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 гривна;

одинокому лицу с инвалидностью с детства II или III группы, которая по заключению врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе – 75% процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1 770,75 гривны;

на ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет, отнесенного к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 5 163 гривны;

на другого ребенка с инвалидностью до 6 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 1 281,5 гривны;

на ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет, отнесенного к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 6 392 гривны;

на другого ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 1598 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, вырастут ли пенсионные выплаты у людей, являющихся участниками боевых действий.