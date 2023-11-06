Частини українців у 2024 році мають підвищити пенсії: кому і коли саме

Розмір таких виплат залежить від 2 факторів

Пенсійні виплати в Україні, які призначені особам з інвалідністю, у цьому році малоймовірно зміняться. Але до у 2024 році відбудеться індексація таких нарахувань.

Як мовиться на сайті "Безоплатна правова допомога", найбільші виплати за інвалідністю отримають особи з I групою, а найменші з III групою. Розмір пенсії, в основному, залежить від обставини набуття інвалідності та колишньої діяльності українця.

Пенсії для осіб з інвалідністю в Україні

100% — І групи, тобто мінімальна виплата складає 2 300 гривень;

90% – II та III групи, тобто 2 100 гривень (якщо громадян не працює);

50% – II та III групи, тобто 2 093 гривні (якщо особа працює).

Слід нагадати, що у 2024 році зміняться 7 видів виплат. Зокрема, доплати для людей з інвалідністю будуть такі:

особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 4 722 гривні;

особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи Б – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривня;

самотній особі з інвалідністю з дитинства II або III групи, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду – 75% відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 770,75 гривні;

на дитину з інвалідністю віком до 6 років, віднесену до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 5 163 гривні;

на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 1 281,5 гривні;

на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесену до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 6 392 гривні;

на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 1 598 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зростуть пенсійні виплати у людей, що є учасниками бойових дій.