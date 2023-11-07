Всем повысят, а им срежут: кто из пенсионеров пострадает от индексации в 2024-м

Индексация произойдет в начале следующего года

В 2024-м году в Украине ожидается плановое повышение пенсий. При этом не всем индексация сулит улучшение материального положения.

Об этом рассказала председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. По её словам, речь идет о гражданах, которые имеют высокие пенсии.

Дело в том, объясняет чиновница, в следующем году индексация пенсий будет проходить по иному механизму, чем в предыдущие годы. Если ранее всем повышали выплаты на какой-то определенный процент, то теперь пенсии существенно возрастут у тех, кто имеет наименьшие выплаты.

"Те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой", – заявила Пидласа.

Каким образом и на сколько будут "срезать" пенсии чиновникам, депутат не рассказала.

Напомним, ранее мы писали о том, что в следующем году инвалиды также могут рассчитывать на индексацию свои выплат.