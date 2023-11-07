Усім підвищать, а їм зріжуть: хто з пенсіонерів постраждає від індексації у 2024-му

Індексація відбудеться на початку наступного року

У 2024-му році в Україні очікується планове підвищення пенсій. При цьому не всім індексація обіцяє поліпшення матеріального становища.

Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, йдеться про громадян, які мають високі пенсії.

Справа в тому, пояснює чиновниця, наступного року індексація пенсій проходитиме за іншим механізмом, ніж у попередні роки. Якщо раніше всім підвищували виплати на певний відсоток, то тепер пенсії істотно зростуть у тих, хто має найменші виплати.

"Ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію та отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоби солідарна пенсійна система була справедливішою", – заявила Підласа.

Яким чином і на скільки "зрізатимуть" пенсії чиновникам, депутат не розповіла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наступного року інваліди також можуть розраховувати на індексацію своїх виплат.