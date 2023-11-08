Части пенсионеров начислят надбавку из-за сложной зимы: о ком речь

Надбавка будет автоматической

Украина, несмотря на полномасштабное вторжение, продолжает исправно выплачивать и даже повышать пенсии. Следующее повышение размера выплат запланировано уже на начало 2024 года, но есть другие возможности получать больше.

Так, например, международная организация ООН объявила о выделении нового пакета международной финансовой помощи украинцам. Об этом пишет Politeka.

Отмечается, что данный вид кэш-поддержки будет надбавкой к пенсии, чтобы подготовится к тяжелой зиме. Её размер будет разным для каждого, но максимальный — 3000 гривен.

"Берется пенсия и у всех, у кого не дотягивает до 3 000 грн, будет добавляться добавка. Если 2800, то 200 грн. Если у вас пенсия 2200, то 800 грн. Соответственно всем до 3 000 грн",- пояснили эксперты.

Кто может претендовать на помощь

Денежная выплата будет предоставляться пенсионерам, проживающим на прифронтовых территориях. То есть те, которые официально включены в список территорий, проходящих рядом с боевыми действиями.

Так, есть утвержденный перечень Кабинетом министров. Те пенсионеры, которые там проживают и у которых пенсия меньше 3 000 грн, будут автоматически попадать в этот список на помощь и им автоматически будет доплачивать ООН.

Важно отметить, что сумма выплаты не менее 100 грн, то есть если вы получаете 2950, ​​то вы будете получать более 3 000, а 3 050, потому что до 3 000 грн, но не менее 100 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, что работники 13 учреждений могут получить сразу 10 выплат пенсий.