Зарплата за какие периоды засчитывается к пенсии: есть конкретные требования

Если человек работал до конкретной даты, то факт предоставления заработной платы нужно подтвердить документом

В период войны украинцы продолжают получать свои пенсионные выплаты. У некоторых лиц возник вопрос, какие периоды доходов принимаются для исчисления суммы начисления.

Как ответили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области, все индивидуальные сведения хранятся в Реестре застрахованных лиц, поэтому некоторым пенсионерам не нужно будет собирать справки о заработной плате.

Как учитывается заработная плата для исчисления пенсии

Для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года.

Заработная плата (доход) за период страхового стажа до 1 июля 2000 учитывается для исчисления пенсии на основании справки о заработной плате.

На странице объясняют, что по желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами дополнительно может быть учтена зарплата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года.

Следует заметить, если в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования отсутствуют сведения военных (кроме срочной службы), полицейских, лиц рядового и начальствующего состава в период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016, то их месячная плата исчисляется на основании справки о начисленных суммах денежного обеспечения и уплаченных страховых взносах.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в ноябре некоторые пенсионеры получат надбавки.