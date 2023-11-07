Зарплата за які періоди зараховується до пенсії: є конкретні вимоги

Якщо людина працювала до конкретної дати, то факт надання заробітної плати треба підтвердити документом

В період війни українці продовжують отримувати свої пенсійні виплати. У деяких осіб виникло питання, які періоди доходів беруть для обчислення суми нарахування.

Як відповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Вінницькій області, всі індивідуальні відомості зберігаються в Реєстрі застрахованих осіб, тому деяким пенсіонерам не потрібно буде збирати довідки про заробітну плату.

Як враховується заробітна плата для обчислення пенсії

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі довідки про заробітну плату.

На сторінці пояснюють, що за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, додатково може бути враховано зарплату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року.

Варто зауважити, якщо у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості військових (крім строкової служби), поліцейських, осіб рядового і начальницького складу в період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року, то їх місячна плата обчислюється на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді деякі пенсіонери отримають надбавки.