Украинских пенсионеров ожидает очередное увеличение выплат: кто и когда получит повышение

Размер повышения будет зависеть от категории

В Украине с 1 января 2024 года должна состояться плановая индексация пенсий. Выплаты будут увеличены трем категориям пенсионеров.

В частности, пенсию повысят людям, которые выполнили норму по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и достигли 65-летия, пишет издание "Патриоты Украины". По закону пенсия для этой категории украинцев должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты.

Следует отметить, что минимальная зарплата с 1 января увеличится с 6700 до 7100 грн. Поэтому гарантированный размер пенсии для таких украинцев увеличится с 2680 до 2840 грн. Так, сумма выплат для них вырастет на 160 гривен.

Кроме того, больше всего выплаты увеличатся у украинцев с максимальными пенсиями. Пока они получают 20930 грн, а с 1 января их пенсии увеличатся до 23610 грн, то есть на 2680 грн.

Также повышение коснется и украинцев, имеющих минимальные пенсии. Выплаты для этой категории граждан возрастут с 2093 до 2361 грн.

Согласно данным ПФУ, средняя пенсия в Украине составляет 5350,33 грн. Пока такой уровень пенсии или выше получают чуть больше трети всех пенсионеров — 3,57 миллиона человек. При этом самая высокая средняя пенсия – 7 219 грн – в Киеве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пенсионном фонде сообщили, вырастет ли пенсия по инвалидности в Украине до конца 2023 года.