Українських пенсіонерів чекає чергове збільшення виплат: хто і коли отримає підвищення

Розмір підвищення залежатеме від категорії

В Україні з 1 січня 2024 року має відбутися планова індексація пенсій. Виплати буде збільшено трьом категоріям пенсіонерів.

Зокрема, пенсію підвищать людям, які виконали норму за стажем (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) та досягли 65-річчя, пише видання "Патріоти України". За законом, пенсія для цієї категорії українців має становити не менше 40% мінімальної зарплати.

Слід зазначити, що мінімальна зарплатня з 1 січня має збільшиться з 6700 до 7100 грн. Тому гарантований розмір пенсії для таких українців збільшиться з 2680 до 2840 грн. Так, сума виплат для них зросте на 160 гривень.

Крім того, найбільше виплати збільшаться в українців з максимальними пенсіями. Наразі вони отримують 20930 грн, а з 1 січня їхні пенсії збільшаться до 23610 грн, тобто на 2680 грн.

Також підвищення торкнеться й українців, що мають мінімальні пенсії. Виплати для цієї категорії громадян зростуть з 2093 до 2361 грн.

Згідно з даними ПФУ, середня пенсія в Україні складає 5 350,33 грн. Наразі такий рівень пенсії або вище одержують трохи більше третини всіх пенсіонерів — 3,57 мільйона осіб. При цьому найвища середня пенсія — 7 219 грн — у Києві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Пенсійному фонді повідомили, чи зросте пенсія з інвалідності в Україні до кінця 2023 року.