Государство поможет украинцам купить дрова на зиму: кому положена помощь

Помощь предусмотрена не для всех

Грядущая зима в Украине обещает быть такой же тяжелой, как и предыдущая, поскольку новые российские ракетные удары могут вновь вызвать перебои с теплом и электричеством. Для того чтобы сделать прохождение холодной поры года более комфортной, правительство решило выделить средства на обеспечение альтернативных источников тепла.

Как рассказал премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram, речь идет о субсидиях на закупку дров для тех людей, которые по каким-то причинам не могут отапливать свои дома газом.

В частности он отметил, что для таких украинцев была запущена экспериментальная программа, которая позволяет получить до 16 тысяч гривен на закупку дров для отопления зимой. В настоящее время подобная программа уже действует и она позволяет некоторым семья получать субсидию до 7 тысяч гривен на закупку дров.

"Теперь предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива вырастет более чем вдвое и составит 16,2 тыс. грн в год для одной семьи", — сообщил Шмыгаль.

Стоит отметить, что эту помощь можно оформить, как и обычную жилищную субсидию, то есть необходимо подать соответствующее заявление вместе с декларацией о доходах в органы социальной защиты. Предусмотрена эта помощь лишь для семей, которые не имеют газового отопления.

Как сообщалось ранее, из-за сложной зимы некоторые украинские пенсионеры получат надбавку к пенсионным выплатам.