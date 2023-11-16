Выплатят 54 тысячи гривен при одном условии: кому из украинцев повезет

Для этой выплаты нужно собрать 8 документов

В Украине для некоторых лиц предусмотрены компенсационные выплаты и таковы начисления на возмещение расходов на профессиональную правовую помощь. Максимальный размер выплаты составляет около 54 тысяч гривен.

Такую выплату получат лица, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и члены их семей, как говорится в издании "Armyinform". Специальная комиссия предварительно устанавливает этот факт.

Для получения средств необходимо подать в Минреинтеграцию соответствующее заявление и подтверждающие документы или сведения. По ссылке можно ознакомиться с тем, как правильно оформить заявление.

К заявлению следует добавить необходимые данные: документы и/или сведения, подтверждающие получение профессиональной правовой помощи, предоставляемой лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины для защиты их прав и законных интересов.

Какие документы нужно собрать для этой выплаты

Справка о том, что военнослужащий или другое лицо находится (находилось) в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины, с указанием срока лишения личной свободы или интернированная в нейтральных государствах;

Документ, подтверждающий участие личности как члена добровольческого отряда (формирования) в антитеррористической операции;

Справка, что иностранец или лицо без гражданства находится (находилось) в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины, с указанием срока лишения свободы или интернированное в нейтральных государствах, а также, что на момент лишения личной свободы такое лицо проходило в установленном законодательством Украины порядке военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, образованных в соответствии с законами;

Документ и/или сведения, подтверждающие факт (факты) нарушения норм Конвенции о защите гражданского населения во время войны в отношении лица при его захвате, незаконном задержании, незаконном аресте, незаконном содержании или иным образом незаконном лишении личной свободы государством-агрессором в связи с осуществлением таким лицом деятельности, направленной на выражение взглядов, ценностей, позиций по отстаиванию государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности и неприкосновенности Украины

Документы и/или сведения, подтверждающие факт и обстоятельства лишения личной свободы;

Документ и/или сведения, подтверждающие факт (факты) нарушения норм Конвенции о защите гражданского населения во время войны в отношении лица при его захвате, незаконном задержании, незаконном аресте, незаконном содержании или иным образом незаконном лишении личной свободы государством-агрессором с целью побуждения Украины, другого государства, государственного органа, организации, в том числе международной, юридических или физических лиц к действиям или воздержанию от совершения действий как условия освобождения гражданина Украины;

Выписка из Единого государственного реестра досудебных расследований (при наличии уголовного производства в отношении лица);

Сообщения органов сил безопасности и сил обороны в отношении личности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут рассчитывать на увеличение социальных выплат в 2024 году.