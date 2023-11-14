Финансовую помощь могут получить 7 категорий рабочих в Украине: какой размер выплаты и условия

Решение о начислении принимает работодатель

Украинские рабочие имеют право на оплату больничных на оздоровление. Эта выплата приравнивается к заработной плате.

Начисление будет производиться для 7 категорий украинцев, как говорится на сайте "Бесплатная правовая помощь". Материальная помощь на оздоровление относится к фонду оплаты труда.

Следует заметить, что на помощь на оздоровление начисляются зарплатные налоги – НДФЛ и военный сбор.

Выплата материальной помощи на оздоровление обязательно начисляется для

государственных служащих;

должностных лиц местного самоуправления;

педагогических и научно педагогических работников;

работников бюджетных учреждений и учреждений образования, не относящихся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;

медицинских и фармацевтических работников;

библиотекарей;

работников домов культуры, музеев.

Каков размер этой выплаты

Почти во всех случаях размер этого начисления не может быть более одного должностного оклада раз в год при оформлении основного ежегодного отпуска.

Однако, если работники отработали неполное рабочее время, то сумма помощи будет пропорциональна отработанному времени.

Как людям получить эту помощь

Чтобы получить свою материальную помощь на оздоровление, нужно сначала взять ежегодный отпуск или его часть. Это основное условие получения гарантированной выплаты.

Решение о предоставлении ежегодного отпуска и о предоставлении материальной помощи оформляется по приказу работодателя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лица ВПЛ могут получить дополнительные средства. Сумма была увеличена.