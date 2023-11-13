ВПЛ могут рассчитывать на дополнительные средства: как подать заявку

Сумма с 1 октября была увеличена

В Украине продолжается начисление денежных помощей для лиц, нуждающихся в этом. Одной из таких есть выплаты от Международной организации по миграции (МОМ) в размере 10 800 грн на одного человека.

Это определенный вид выплат от гуманитарных организаций, которые насчитывают украинцам, пострадавшим от российско-украинской войны или ВПЛ, как объясняют на сайте организации. Также МОМ помогает с продуктами и средствами гигиены, предоставляет одежду и простые предметы домашнего обихода.

Помощь от МОМ с начала полномасштабного вторжения было рассчитано в сумме 2220 грн на одного человека (в месяц). Однако с 1 октября партнеры программы по предоставлению многоцелевой денежной помощи ввели в Украину новую сумму выплат — 3600 грн в месяц.

Как подать заявление и зарегистрироваться на программу

Личности ВПЛ нужно лично прийти в пункт регистрации МОМ и подай заявку.

С октября 2023 года продолжается регистрация для получения денежной помощи в Харьковской области. Однако если вы не находитесь в текущей области, то можете ознакомиться с другими организациями, которые осуществляют регистрацию в вашем регионе.

В случае дополнительных вопросов нужно обращаться по номеру 0 800 215 015.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Украине поможет закупить дрова на зиму. Программой предусмотрено 16 тысяч гривен для таких лиц.