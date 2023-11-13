ВПО можуть розраховувати на додаткові кошти: як подати заявку

Суму з 1 жовтня було збільшено

В Україні продовжується нараховування грошових допомог для осіб, які цього потребують. Однією з таких є виплати від Міжнародної організації з міграції (МОМ) в розмірі 10 800 грн на одну людину.

Це певний вид виплат від гуманітарних організацій, які нараховують тим українцям, які постраждали від російсько-української війни або ВПО, як пояснюють на сайті організації. Також МОМ допомагає з продуктами та засобами гігієни, надає одяг та прості предмети домашнього вжитку.

Допомога від МОМ від початку повномасштабного вторгнення була розрахована у сумі 2220 грн на одну людину (в місяць). Однак з 1 жовтня партнери програми з надання багатоцільової грошової допомоги запровадили в Україні нову суму виплат — 3600 грн в місяць.

Як подати заяву та зареєструватись на програму

Особі ВПО треба особисто прийди в пункт реєстрації МОМ та подай заявку.

З жовтня 2023 триває реєстрація для отримання грошової допомоги в Харківській області. Однак якщо ви не перебуваєте у поточній області, то можете ознайомитися з іншими організаціями, які здійснюють реєстрацію у вашому регіоні.

У разі додаткових запитань, треба звертатись за номером 0 800 215 015.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україні допоможе закупити дрова на зиму. Програмою передбачено 16 тисяч гривень для таких осіб.