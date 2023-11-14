Фінансову допомогу можуть отримати 7 категорій робітників в Україні: який розмір виплати та умови

Рішення про нарахування приймає работодавець

Українські робітники мають право на сплату лікарняних на оздоровлення. Ця виплата прирівнюється до заробітної плати.

Нарахування здійснюватиметься для 7 категорій українців, як мовиться на сайті "Безоплатна правова допомога". Матеріальна допомога на оздоровлення належить до фонду оплати праці.

Варто зауважити, що на допомогу на оздоровлення нараховуються зарплатні податки – ПДФО та військовий збір.

Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення обов'язково нараховується для

державних службовців;

посадових осіб місцевого самоврядування;

педагогічних та науково-педагогічних працівників;

працівників бюджетних закладів та установ освіти, не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;

медичних та фармацевтичних працівників;

бібліотекарів;

працівників будинків культури, музеїв.

Який розмір цієї виплати

Майже у всіх випадках, розмір цього нарахування не може бути більше одного посадового окладу раз на рік під час оформлення основної щорічної відпустки.

Однак, якщо працівники відпрацювали неповний робочий час, то сума допомоги буде пропорційний відпрацьованому часу.

Як особам отримати цю допомогу

Щоб отримати свою матеріальну допомогу на оздоровлення, потрібно спершу взяти щорічну відпустку або її частину. Це головна умова отримання гарантованої виплати.

Рішення про надання щорічної відпустки й про надання матеріальної допомоги оформлюють за наказом роботодавця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що особи ВПО можуть отримати додаткові кошти. Сума була збільшена.