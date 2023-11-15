Некоторые украинцы в 2024 году получат увеличенную денежную помощь: о ком речь

Доплаты точно изменятся

Украинцы, получившие инвалидность, имеют право на дополнительную финансовую помощь. Размер выплаты зависит от суммы прожиточного минимума.

Прожиточный минимум для лиц, лишившихся трудоспособности, в Украине вырастет в январе 2024 года на 268 гривен, то есть до 2 361 гривны, как говорится на сайте "Социальная информационная платформа". Поэтому сумма начисления для лиц с инвалидностью вырастет.

Размер помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью в 2024 году:

2 361 грн – людям с инвалидностью с детства I группы (т.е. 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность);

– людям с инвалидностью с детства I группы (т.е. 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность); 1 888,8 грн – лицам с инвалидностью с детства II группы (80% прожиточного минимума);

– лицам с инвалидностью с детства II группы (80% прожиточного минимума); 1 416,6 грн – лицам с инвалидностью с детства III группы (60% прожиточного минимума);

– лицам с инвалидностью с детства III группы (60% прожиточного минимума); 1 652,7 грн – детям с инвалидностью до 18 лет (70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность).

Размер надбавки по уходу за лицами с инвалидностью:

4 722 грн – лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенному к подгруппе А (200% прожиточного минимума);

– лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенному к подгруппе А (200% прожиточного минимума); 2 361 грн – лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенному к подгруппе Б (100% прожиточного минимума);

– лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенному к подгруппе Б (100% прожиточного минимума); 1 770,75 грн – одинокому лицу с инвалидностью с детства II или III группы, которая по заключению ЛКК нуждается в постоянном постороннем уходе (75% прожиточного минимума);

– одинокому лицу с инвалидностью с детства II или III группы, которая по заключению ЛКК нуждается в постоянном постороннем уходе (75% прожиточного минимума); 5 163 грн – на ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет, принадлежащего к подгруппе А (200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста);

– на ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет, принадлежащего к подгруппе А (200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста); 1 281,5 грн – на другого ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста);

– на другого ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста); 6 392 грн – на ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет, отнесенного к подгруппе А (200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста);

– на ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет, отнесенного к подгруппе А (200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста); 1 598 грн – на другого ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лица ВПЛ могут получить дополнительные средства. Сумма была увеличена.