Некоторые украинцы в 2024 году получат увеличенную денежную помощь: о ком речь
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Доплаты точно изменятся
Украинцы, получившие инвалидность, имеют право на дополнительную финансовую помощь. Размер выплаты зависит от суммы прожиточного минимума.
Прожиточный минимум для лиц, лишившихся трудоспособности, в Украине вырастет в январе 2024 года на 268 гривен, то есть до 2 361 гривны, как говорится на сайте "Социальная информационная платформа". Поэтому сумма начисления для лиц с инвалидностью вырастет.
Размер помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью в 2024 году:
- 2 361 грн – людям с инвалидностью с детства I группы (т.е. 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность);
- 1 888,8 грн – лицам с инвалидностью с детства II группы (80% прожиточного минимума);
- 1 416,6 грн – лицам с инвалидностью с детства III группы (60% прожиточного минимума);
- 1 652,7 грн – детям с инвалидностью до 18 лет (70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность).
Размер надбавки по уходу за лицами с инвалидностью:
- 4 722 грн – лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенному к подгруппе А (200% прожиточного минимума);
- 2 361 грн – лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенному к подгруппе Б (100% прожиточного минимума);
- 1 770,75 грн – одинокому лицу с инвалидностью с детства II или III группы, которая по заключению ЛКК нуждается в постоянном постороннем уходе (75% прожиточного минимума);
- 5 163 грн – на ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет, принадлежащего к подгруппе А (200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста);
- 1 281,5 грн – на другого ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста);
- 6 392 грн – на ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет, отнесенного к подгруппе А (200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста);
- 1 598 грн – на другого ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лица ВПЛ могут получить дополнительные средства. Сумма была увеличена.