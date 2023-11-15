Деякі українці у 2024 році отримають збільшену грошову допомогу: про кого мова

Доплати точно зміняться

Українці, які отримали інвалідність, мають право на додаткову фінансову допомогу. Розмір виплати залежить від суми прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, в Україні зросте в січні 2024 року на 268 гривень, тобто до 2 361 гривні, як мовиться на сайті "Соціальна інформаційна платформа". Тому сума нарахування для осіб з інвалідністю зросте.

Розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2024 році:

2 361 грн – людям з інвалідністю з дитинства I групи (тобто 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);

– людям з інвалідністю з дитинства I групи (тобто 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність); 1 888,8 грн – особам з інвалідністю з дитинства II групи (80% прожиткового мінімуму);

– особам з інвалідністю з дитинства II групи (80% прожиткового мінімуму); 1 416,6 грн – особам з інвалідністю з дитинства III групи (60% прожиткового мінімуму);

– особам з інвалідністю з дитинства III групи (60% прожиткового мінімуму); 1 652,7 грн – дітям з інвалідністю до 18 років (70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю:

4 722 грн – особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи А (200% прожиткового мінімуму);

– особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи А (200% прожиткового мінімуму); 2 361 грн – особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи Б (100% прожиткового мінімуму);

– особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи Б (100% прожиткового мінімуму); 1 770,75 грн – самотній особі з інвалідністю з дитинства II або III групи, яка за висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду (75% прожиткового мінімуму);

– самотній особі з інвалідністю з дитинства II або III групи, яка за висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду (75% прожиткового мінімуму); 5 163 грн – на дитину з інвалідністю віком до 6 років, яка належить до підгрупи А (200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку);

– на дитину з інвалідністю віком до 6 років, яка належить до підгрупи А (200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку); 1 281,5 грн – на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку);

– на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку); 6 392 грн – на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесену до підгрупи А (200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку);

– на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесену до підгрупи А (200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку); 1 598 грн – на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що особи ВПО можуть отримати додаткові кошти. Сума була збільшена.