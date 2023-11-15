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Деякі українці у 2024 році отримають збільшену грошову допомогу: про кого мова

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Українська гривня
Українська гривня. Фото Depositphotos

Доплати точно зміняться

Українці, які отримали інвалідність, мають право на додаткову фінансову допомогу. Розмір виплати залежить від суми прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, в Україні зросте в січні 2024 року на 268 гривень, тобто до 2 361 гривні, як мовиться на сайті "Соціальна інформаційна платформа". Тому сума нарахування для осіб з інвалідністю зросте.

Розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2024 році:

  • 2 361 грн – людям з інвалідністю з дитинства I групи (тобто 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);
  • 1 888,8 грн – особам з інвалідністю з дитинства II групи (80% прожиткового мінімуму);
  • 1 416,6 грн – особам з інвалідністю з дитинства III групи (60% прожиткового мінімуму);
  • 1 652,7 грн – дітям з інвалідністю до 18 років (70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю:

  • 4 722 грн – особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи А (200% прожиткового мінімуму);
  • 2 361 грн – особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи Б (100% прожиткового мінімуму);
  • 1 770,75 грн – самотній особі з інвалідністю з дитинства II або III групи, яка за висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду (75% прожиткового мінімуму);
  • 5 163 грн – на дитину з інвалідністю віком до 6 років, яка належить до підгрупи А (200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку);
  • 1 281,5 грн – на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку);
  • 6 392 грн – на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесену до підгрупи А (200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку);
  • 1 598 грн – на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що особи ВПО можуть отримати додаткові кошти. Сума була збільшена.

Теги:
#Соціальні виплати #Виплати #Збільшення #Особи з інвалідністю