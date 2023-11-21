Выплата в размере почти 11 тысяч для 6 категорий украинцев: кто имеет на нее право

Размер не меняется

Украиной предусмотрены некоторые выплаты социальной помощи для украинцев. Таково начисление в размере 10 800 гривен для лиц шести областей страны.

Как говорится на сайте Эстонского совета по делам беженцев, в течение трех месяцев с момента подачи заявки украинцам выплачивают по 3,6 тысяч гривен в течение трех месяцев (10800 грн). Чтобы получить эту выплату, нужно соответствовать некоторым критериям.

Кто имеет право на помощь

Рассчитывать на выплату могут жители Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.

"Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки домохозяйства на предмет соответствия социально-экономическим критериям и критериям уязвимости", — говорится на сайте.

Куда подать заявку и как это можно сделать

Лицу можно подать заявление по телефону (0 671 052 803) или по запросу на сайте организации. Если украинец находится на временно оккупированных территориях или в городах/селах, которые были деоккупированы за последние два месяца, то у него есть возможность подать данные в электронном варианте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые лица могут рассчитывать на две выплаты одновременно — пенсию и социальную помощь.