Выплаты на детей: какая денежная помощь предусмотрена в 2023 году

Самый крупный пакет помощи выплачивается при рождении

В Украине предусмотрена материальная помощь семьям с детьми. Ее размер зависит от обстоятельств — предусмотрены выплаты при рождении, пособие матерям-одиночкам и многодетным семьям и другая помощь.

"Телеграф" рассказывает, на какую государственную помощь могут рассчитывать семьи с детьми. Первая оказывается при рождении малыша.

Выплаты при рождении ребенка

В 2023 года такая помощь составляет 41 280 грн. Сначала выплачивают первую часть средств — 10 320 грн, а потом равными частями в течение трех лет ежемесячно начисляют 860 грн. К слову, такая же помощь предоставляется и при усыновлении ребенка.

Выплаты матерям-одиночкам

Помощь одиноким матерям определяют как разницу между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи. Она также зависит от возраста ребенка.

на детей до 6 лет – 2 272 грн;

на детей от 6 до 18 лет – 2 833 грн;

на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет — 2 684 грн.

Выплата алиментов на ребенка

Если родители уклоняются от уплаты алиментов, назначается социальная помощь на детей в размере разницы между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо.

Минимальный размер алиментов на детей:

до 6 лет — 1 136 грн;

до 18 лет — 1 416 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена опека

Опекунам или попечителям выплачивается помощь на детей, лишенных родительской опеки. При этом деньги считаются собственностью ребенка.

Размер выплат:

на детей до 6 лет – 4 544 грн;

на детей от 6 до 18 лет — 5 666 грн.

Выплаты на детей ВПЛ

Семьям с детьми, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны и переехать в более безопасные регионы, государство оказывает материальную помощь. На каждого ребенка ежемесячно выплачивается 3 тысячи гривен.

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