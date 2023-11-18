Виплати на дітей: яка грошова допомога передбачена у 2023 році

Найбільший пакет допомоги виплачується при народженні

В Україні передбачено матеріальну допомогу сім’ям з дітьми. Її розмір залежить від обставин — передбачені виплати при народженні, допомога самотнім матерям та багатодітним сім’ям й інша допомога.

Телеграф розповідає, на яку державну допомогу можуть розраховувати сім’ї з дітьми. Перша надається при народженні малюка.

Виплати при народженні дитини

У 2023 році така допомога становить 41 280 грн. Спочатку виплачують першу частину коштів — 10 320 грн, а потім рівними частинами протягом трьох років щомісяця нараховують 860 грн. До речі, така ж допомога надається і при усиновленні дитини.

Виплати самотнім матерям

Допомога одиноким матерям визначають як різницю між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї для одного члена сім’ї. Вона також залежить від віку дитини.

на дітей віком до 6 років – 2 272 грн;

на дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн;

на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років – 2 684 грн.

Виплата аліментів на дитину

Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, призначається соціальна допомога на дітей у розмірі різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу.

Мінімальний розмір аліментів на дітей:

до 6 років — 1136 грн;

до 18 років — 1 416 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку

Опікунам або піклувальникам виплачується допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування. При цьому гроші вважаються власністю дитини.

Розмір виплат:

на дітей віком до 6 років – 4 544 грн;

на дітей від 6 до 18 років – 5 666 грн.

Виплати на дітей ВПО

Сім’ям з дітьми, які змушені були покинути свої будинки через війну та переїхати в безпечніші регіони, держава надає матеріальну допомогу. На кожну дитину щомісяця виплачується 3 тисячі гривень.

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