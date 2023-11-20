Две выплаты одновременно: некоторые украинцы имеют право на социальную помощь и пенсию
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Максимальный размер помощи будет осуществлен для одной категории лиц
Украинцы продолжают получать социальные выплаты от государства во время войны. Одним из них является государственное начисление для лиц, имеющих инвалидность с детства. Кроме того, они имеют право на несколько сумм.
Как говорится в законе "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", такое лицо может получать сразу пенсию в связи с потерей кормильца и эту ежемесячную социальную выплату. Размер начисления зависит от некоторых факторов.
Социальная государственная помощь для таких лиц выплачивается в размере:
- лицам с инвалидностью с детства I группы – 100 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2093 грн);
- лицам с инвалидностью с детства ІІ группы – 80 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1674,40 грн);
- лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1255,80 грн);
- на детей с инвалидностью до 18 лет — 70 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1465,10 грн).
Кроме того, такие украинцы, по наличию прав, должны получить пенсию по потере кормильца, как объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лица ВПЛ могут получить дополнительные средства. Сумма была увеличена.