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Две выплаты одновременно: некоторые украинцы имеют право на социальную помощь и пенсию

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Украинская гривна Новость обновлена 20 ноября 2023, 13:29
Украинская гривна. Фото 24 канал

Максимальный размер помощи будет осуществлен для одной категории лиц

Украинцы продолжают получать социальные выплаты от государства во время войны. Одним из них является государственное начисление для лиц, имеющих инвалидность с детства. Кроме того, они имеют право на несколько сумм.

Как говорится в законе "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", такое лицо может получать сразу пенсию в связи с потерей кормильца и эту ежемесячную социальную выплату. Размер начисления зависит от некоторых факторов.

Социальная государственная помощь для таких лиц выплачивается в размере:

  • лицам с инвалидностью с детства I группы – 100 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2093 грн);
  • лицам с инвалидностью с детства ІІ группы – 80 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1674,40 грн);
  • лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1255,80 грн);
  • на детей с инвалидностью до 18 лет — 70 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1465,10 грн).

Кроме того, такие украинцы, по наличию прав, должны получить пенсию по потере кормильца, как объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лица ВПЛ могут получить дополнительные средства. Сумма была увеличена.

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