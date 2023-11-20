Дві виплати одночасно: деякі українці мають право на соціальну допомогу та пенсію

Максимальний розмір допомоги буде здійснено для однієї категорії осіб

Українці продовжують отримувати соціальні виплати від держави під час війни. Однією з таких є державне нарахування для осіб, що мають інвалідність з дитинства. Окрім того, вони мають право одразу на декілька сум.

Як мовиться в законі "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", така особа може отримувати одразу пенсію у зв'язку з втратою годувальника та цю щомісячну соціальну виплату. Розмір нарахування залежить від деяких чинників.

Соціальна державна допомога для таких осіб виплачується в розмірі:

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 2093 грн);

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1674,40 грн);

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1255,80 грн);

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1465,10 грн).

Окрім того, такі українці, за наявністю прав, мають отримати пенсію по втраті годувальника, як пояснили в Пенсійному Фонді України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що особи ВПО можуть отримати додаткові кошти. Сума була збільшена.