Помощь 50 тысяч гривен для двух категорий детей: какие условия для осуществления выплаты

Надо отвечать определенным условиям

Украинцы некоторых областей имеют право на отдельные социальные выплаты. Лица, имеющие регистрацию во Львовском территориальном сообществе, могут рассчитывать на денежную помощь.

Для осуществления начисления нужно соответствовать одному из двух условий, как говорится на сайте Львовского городского совета. Эти средства должны быть потрачены на обучение и оздоровление.

Какие категории граждан имеют право на эти выплаты

дети погибших военных;

дети военнослужащих, если защитник получил I группу инвалидности, в результате военных действий.

Стоит отметить, что деньги также могут получить дети военных, ранее имевших прописку в другой тергромаде, но получивших статус переселенца и призванные на службу ТЦК во Львове.

Что делать, чтобы деньги были начислены

Такая помощь будет осуществляться вышеупомянутым категориям лиц ежегодно до достижения ими совершеннолетия.

Заявку на получение денег нужно подать во Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий. Пока это можно сделать по адресу: улица Пекарская, 41. Если есть дополнительные вопросы, то можно позвонить по телефону: 067-962-83-25.

Образец заявления и перечень необходимых документов можно найти по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что правила для начисления выплат ВПЛ изменились для 4 категорий украинцев.