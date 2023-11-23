Помощь будет начисляться 3 месяца: какую выплату получат некоторые семьи в Украине

Есть три этапа условий, которые нужно соблюдать

Украинцы, пострадавшие от войны, продолжают получать выплаты от государства. Одним из таких начислений является выплата каждому члену домохозяйства. Организация также будет оказывать помощь, чтобы удовлетворить их проблемы с временным жильем, питанием и предметами личной гигиены.

Ранее эта выплата производилась в размере 2 200 гривен, а сейчас она была увеличена до 3 600 гривен, как говорится на сайте агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Социальная помощь будет начисляться 3 месяца.

Лица, которые получат деньги и сумму помощи

Домохозяйства зарегистрированные с 1 по 30 сентября 2023 получат помощь в размере 2 220 грн для каждого члена семьи на 3 месяца и помощь для подготовки к зимнему периоду — 2 220 грн для каждого человека в семье на 3 месяца;

получат помощь в размере 2 220 грн для каждого члена семьи на 3 месяца и помощь для подготовки к зимнему периоду — 2 220 грн для каждого человека в семье на 3 месяца; Домохозяйства, зарегистрированные с 1 октября до конца 2023 года, получат помощь в размере 3 600 грн для каждого члена семьи на 3 месяца и помощь для подготовки к зимнему периоду — 2 220 грн для каждого человека в семье на 3 месяца. То есть в общей сложности за три месяца каждый член такой семьи получит 17460 грн;

года, получат помощь в размере 3 600 грн для каждого члена семьи на 3 месяца и помощь для подготовки к зимнему периоду — 2 220 грн для каждого человека в семье на 3 месяца. То есть в общей сложности за три месяца каждый член такой семьи получит 17460 грн; Домохозяйство, возглавляемое пожилым лицом (55 лет и старше), которые были зарегистрированы в программу до 1 сентября 2023 года, получат помощь для подготовки к зимнему периоду — 2 220 грн для каждого члена домохозяйства на 3 месяца.

Какие условия для осуществления выплаты

С целью того, чтобы деньги получили те, кто в них больше нуждается, ООН применяет новые критерии. Помощь в первую очередь будет начисляться:

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) от 24 февраля 2022 года;

населению, которое пострадало в результате военных действий от 24 февраля 2022 года в таких областях, как Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская;

людям, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 года.

В то же время, чтобы вышеупомянутые лица имели право на выплату, им нужно принадлежать хоть к одной категории.

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).

Стоит отметить, что для начисления есть одно условие, из-за которого деньги точно не будут приходить — если ранее лицу осуществлялись выплаты от другой организации.

Для включения в денежную помощь домохозяйство ограничивается следующими членами:

глава домохозяйства;

супруга/супруг;

его/ее дети (до 23 лет);

его/ее родители;

его/ее бабушка или дедушка (если находятся на их содержании).

Напомним, ранее "телеграф" писал о том, что правила для начисления выплат ВПЛ изменились для 4 категорий украинцев.