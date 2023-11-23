Допомога буде нараховуватись 3 місяці: яку виплату отримають деякі родини в Україні

Є три етапи умов, яких треба дотримуватись

Українці, які постраждали від війни, продовжують отримувати виплати від держави. Однією з таких нарахувань є виплата для кожного члена домогосподарства. Організація також надаватиме допомогу, щоб задовольнити їх проблеми з тимчасовим житлом, харчуванням та предметами особистої гігієни.

Раніше ця виплата здійснювалась у розмірі 2 200 гривень, а наразі вона була збільшена до 3 600 гривень, як йдеться на сайті агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Соціальна допомога нараховуватиметься 3 місяці поспіль.

Особи, які отримають гроші та сума допомоги

Домогосподарства зареєстровані з 1 по 30 вересня 2023 року отримають допомогу у розмірі 2 220 грн для кожного члена родини на 3 місяці та допомогу для підготовки до зимового періоду — 2 220 грн для кожної людини в сім'ї на 3 місяці;

року отримають допомогу у розмірі 2 220 грн для кожного члена родини на 3 місяці та допомогу для підготовки до зимового періоду — 2 220 грн для кожної людини в сім'ї на 3 місяці; Домогосподарства зареєстровані з 1 жовтня до кінця 2023 року отримають допомогу у розмірі 3 600 грн для кожного члена сім'ї на 3 місяці та допомогу для підготовки до зимового періоду — 2 220 грн для кожної особи в родині на 3 місяці. Тобто загалом за три місяці кожен член такої родини отримає 17460 грн;

року отримають допомогу у розмірі 3 600 грн для кожного члена сім'ї на 3 місяці та допомогу для підготовки до зимового періоду — 2 220 грн для кожної особи в родині на 3 місяці. Тобто загалом за три місяці кожен член такої родини отримає 17460 грн; Домогосподарство, яке очолює особа похилого віку (55 років і старше), що були зареєстровані у програму до 1 вересня 2023 року, отримають допомогу для підготовки до зимового періоду — 2 220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці.

Які умови для здійснення виплати

З метою, щоб гроші отримали ті, хто їх більше потребує, ООН застосовує нові критерії. Допомога у першу чергу нараховуватиметься:

внутрішньо переміщеним особам (ВПО) від 24 лютого 2022 року;

населенню, яке постраждало внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 року в таких областях, як Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська;

людям, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 року.

Водночас аби вищезазначені особи мали право на виплату, їм треба належати хоч до одної категорії

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Варто зазначити, що для нарахування є одна умова, через яку гроші точно не надходитимуть — якщо раніше особі здійснювалися виплати від іншої організації

Для включення у грошову допомогу домогосподарство обмежується до таких членів:

голова домогосподарства;

дружина/чоловік;

його/її діти (до 23 років);

його/її батьки;

його/її бабуся або дідусь (якщо перебувають на їх утриманні).

Нагадаємо, раніше "телеграф" писав про те, що правила для нарахування виплат ВПО змінились для 4 категорій українців.