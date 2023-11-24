Гроші на відшкодування комуналки: деяким військовим збільшили розмір виплати

Сума змінилась на 2 тисячі гривень

Окрім виплати бійцям на нове житло, деяким військовим місцева громада також нарахує виплату на оплату житлово-комунальних послуг.

Як повідомив голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків в етері радіо "Західний полюс", гроші на відшкодування житлово-комунальних послуг передбачили у бюджеті громади. Виплату збільшать для бійців, які не мають статусу учасника бойових дій.

"Наступного року військовослужбовці, які не матимуть статусу учасника бойових дій, але будуть мати довідку про те, що беруть участь у бойових діях, одержать не по 3 тисяч гривень на комунальні послуги, а по 5 тисяч гривень", — каже Руслан Марцінків.

Наразі військовим зі статусом УБД з міського бюджету також компенсують 25% на оплату житлово-комунальних послуг. Він пояснює це тим, що 75% компенсує держава, а громада взяла на себе відповідальність і ці відсотки, яких не вистачає, виплатить сама.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові мають право на виплату в розмірі 50 тисяч на спорядження. Така виплата буде здійснюватись з 1 січня.