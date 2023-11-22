Винагороди військовим в ТрО: чи передбачені для них додаткові виплати

Є деякі умови для здійснення нарахування

Кожен військовий в Україні має щомісячне грошове забезпечення. На виплати та винагороди мають право і чоловіки, що служать в Силах територіальної Оборони (ТрО).

Такі бійці щомісяця отримають заробітну плату в розмірі 20 100 гривень, як мовиться на сайті Kiszo. Здійснення виплати винагороди залежить від того, які спеціальні чи бойові завдання виконує військовий.

Пояснюється, що бійцям ТрО, як і військовим, що служать в лавах ЗСУ, передбачена додаткова винагорода. Якщо вони знаходяться в зоні бойових дій, то можуть розраховувати на виплату в сумі 100 тисяч гривень, а у разі вони перебувають у тилу — додаткова виплата не буде нараховуватись.

Що буде включатись в розрахування розміру щомісячної виплати

Нарахування додаткової винагороди військовим ТрО базується на конкретних умовах та критеріях, зокрема: тривалість служби, ранг, освіту, заслуги перед державою, виключну відповідальність під час виконання бойових чи спецзавдань та інші показники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому бійцям вчасно не надходять щомісячні виплати.