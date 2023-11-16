Військові отримають компенсацію на підставі двох документів: що потрібно зробити

Є три обставини для виплати

За деяких обставин військові мають право на компенсаційні виплати. Однією з таких виплат є грошове нарахування для бійців, що не отримати речове майно.

Як мовиться на сайті "Безоплатна правова допомога", виплата грошової компенсації за неотримане речове майно здійснюється особам офіцерського, старшинського, сержантського і рядового складу Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони.

Однак військові строкової служби, курсанти вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети, кафедри, відділення військової підготовки, не отримають цю компенсацію.

У якому разі військовому виплатять гроші

звільнення з військової служби;

загибелі (смерті) військовослужбовця;

переведення військовослужбовця до інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Держспецзв’язку, правоохоронних органів спеціального призначення і державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями для подальшого проходження військової служби з виключенням із списків особового складу військової частини.

Грошова виплата здійснюється на підставі про вартість речового майна, яка идається речовою службою військової частини, виходячи із заготівельної вартості цих предметів.

Які підстави для нарахування

Військовому виплачуються гроші за їх рапортом на підставі наказу командира (начальника) військової частини, територіального органу, територіального підрозділу, закладу, установи, організації (далі — військова частина), а командирам (начальникам) військової частини, або наказу старшого командира (начальника), у якому зазначається розмір грошової компенсації на підставі довідки про вартість речового майна,

Також необхідно взяти довідку про вартість речового майна, що належить до видачі, видається речовою службою військової частини виходячи із закупівельної вартості такого майна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати призначатимуться пораненому військовому. Є деякі умови для нарахування.