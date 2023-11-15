Довічна виплата для ветеранів: хто отримає гроші та який розмір нарахування
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Розмір може коливатись
Військові, які несуть службу, мають право на місячне грошове забезпечення. Однак, якщо бійці будуть звільнені з роботи, то державою передбачено для них довічне фінансове утримання чи соціальну допомогу.
Розмір такої виплати залежатиме від деяких факторів, як мовиться в законі "Про пенсійне забезпечення". Її можуть отримати особи з інвалідністю І-III групи внаслідок війни.
Хто має право на таку виплату та який її розмір:
- особи з інвалідністю I групи ― у розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; (прожитковий мінімум — 2093 гривні)
- особи II групи ― 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- особи ІII групи ― 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Окрім того, українцям з-поміж учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.
Нарахування здійснюватимуться щорічно.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові з інвалідністю мають право на одноразову грошову допомогу.