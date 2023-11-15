Довічна виплата для ветеранів: хто отримає гроші та який розмір нарахування

Розмір може коливатись

Військові, які несуть службу, мають право на місячне грошове забезпечення. Однак, якщо бійці будуть звільнені з роботи, то державою передбачено для них довічне фінансове утримання чи соціальну допомогу.

Розмір такої виплати залежатиме від деяких факторів, як мовиться в законі "Про пенсійне забезпечення". Її можуть отримати особи з інвалідністю І-III групи внаслідок війни.

Хто має право на таку виплату та який її розмір:

особи з інвалідністю I групи ― у розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; (прожитковий мінімум — 2093 гривні)

особи II групи ― 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особи ІII групи ― 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Окрім того, українцям з-поміж учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Нарахування здійснюватимуться щорічно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові з інвалідністю мають право на одноразову грошову допомогу.