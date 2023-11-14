Грошова допомога для бійців з інвалідністю: нараховуватиметься лише у 3 випадках

Є обставини, за яких гроші не виплатять

Військові, що отримали інвалідність, мають право на різні виплати. Одноразова грошова допомога буде здійснюватись для лише у трьох випадках.

Бійці, що отримали поранення чи захворювання, а як наслідок — інвалідність, отримають гроші лише тоді, коли несли службу, як пояснюється в "Довідник військовослужбовця після поранення".

Військовому нарахують ОГД у таких випадках:

якщо травма, захворювання чи поранення були отримані під час "захисту Батьківщини" і вони призвели до втрати працездатності чи встановлення інвалідності;

якщо травма, захворювання чи поранення були отримані під час "виконання обов’язків військової служби" або "проходження військової служби" і вони призвели до інвалідності;

якщо травма, захворювання чи поранення були отримані під час "виконання обов’язків військової служби" і вони призвели до часткової втрати працездатності без установлення групи інвалідності (за умови, що ступінь втрати працездатності у відсотках встановлено не пізніше, ніж через три місяці після звільнення з військової служби);

Але, військові вони не отримають допомогу за травму, поранення чи захворювання, якщо інвалідність не настала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на компенсацію також можуть розраховувати бійці, які під час проходження служби не отримали відпустку.