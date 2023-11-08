Виплата бойових затримується: куди потрібно звертатись військовому

Юристка пояснила, що робити в такому випадку

За виконання різних спеціальних завдань військові можуть отримати від 30 до 100 тисяч гривень "бойових", але ці нарахування можуть затримати. Є декілька причин, чому так відбувається.

Як пояснює військова адвокатка Олена Дабіжа, передає Ukrayina.pl, у такому випадку треба звернутись до командира частини. Окрім того, до звернення треба додати необхідні документи.

"В такому випадку, перш за все необхідно звернутися до командира частини із рапортом, до якого додати всі наявні документи, що підтверджують обставини, за які вам повинні виплатити грошове забезпечення. Наприклад, це можуть бути виписки, довідки, які підтверджують перебування на лікуванні або інші документи, для доведення факту виконання бойових завдань. Рапорт подається з вимогою виплатити заборгованість, за обставин за які виплачується грошове забезпечення або додаткова винагорода", – розповіла Дабіжа.

У разі, якщо командир не розгляне рапорт або скаже, що він був втрачений, то вона рекомендує звернутись до командування роду військ, де проходить службу особа або ж взагалі до вищого керівництва Міністерства оборони України. Однак, якщо і вони не допоможуть, то останньою сходинкою є суд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи мають право мобілізовані військові на виплату грошової допомоги після звільнення зі служби.