Фінансове відшкодування ветеранам: які документи потрібні, умови та сума виплати
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Заяву можна подати в електронному вигляді
В Україні ветерани можуть розраховувати на виплати, які будуть здійснюватись для відшкодування придбаних товарів, зокрема, у сфері садівництва та городництва.
Таке нарахування діятиме до кінця воєнного стану і її розмір складає 20 тисяч гривень. Про те, хто має право, які умови та що робити, можна дізнатись у документі "Внутрішня інструкція" на сайті "Український ветеранський фонд".
Хто отримає гроші та які умови
Ветерани та члени їх сімей, які є самозайнятими особами (фізичними особами — підприємцями першої, другої та третьої групи платників єдиного податку або особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність).
Фондом відшкодовуються витрати за таких умов:
- заявник має один зі статусів ветерана війни або має статус члена сім’ї ветерана війни;
- ветеран війни та/або члени його сім’ї є самозайнятими особами – фізичними особами-підприємцями (далі – ФОП) першої, другої та третьої групи платників єдиного податку або здійснюють незалежну професійну діяльність;
- витрати, які заявник просить відшкодувати, пов’язані із закупівлею предметів та товарів для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності (витрати на оренду або інші послуги/роботи Фондам не відшкодовуються);
- придбані предмети та товари безпосередньо пов’язані із видом економічної (підприємницької) або незалежної професійної діяльності, яку здійснює (провадить) заявник, а також безпосередньо пов’язані зі створенням належних умов для ведення такої діяльності;
- витрати на придбання предметів та товарів понесені заявником після 24 лютого 2022 року;
- належного підтвердження понесення заявником фактичних витрат на придбання предметів та товарів для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності;
- подання заяви на відшкодування витрат за формою, затвердженою Міністерством у справах ветеранів України (додаток №1).
Що робити, аби військовому держава нарахувала гроші
Особа повинна заповнити, підписати та подати до Фонду в електронній формі через вебсайт Фонду заяву на відшкодування витрат і додати до неї документи:
- наявність на дату звернення одного зі статусів ветерана війни, передбаченого статтею";
- належність заявника на дату звернення до члена сім’ї ветерана війни;
- факт взяття на дату звернення на облік самозайнятої особи та факт набуття статусу підприємця фізичною особою (у разі відшкодування витрат ФОП) або факт ведення фізичною особою незалежної професійної діяльності;
- понесення на дату звернення фактичних витрат, пов’язаних зі здійсненням підприємницької або незалежної професійної діяльності самозайнятою особою, які можуть бути відшкодовані коштом Фонду;
- підтвердження повноважень представника заявника (у разі, якщо заяву подає представник заявника).
У заяві мають бути такі дані:
- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)заявника, його адресу місця проживання чи перебування;
- контактний номер телефону заявника та його адресу електронної пошти;
- інформацію про понесені заявником витрати на придбання предметів та/або товарів для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності;
- реквізити розрахункового рахунку заявника для отримання компенсації понесених витрат (повне найменування (назва) банку заявника та номер гривневого рахунку у форматі IBAN).
"Заява та додані до неї документи повинні бути переведені в електронний вигляд за допомогою засобів сканування або сфотографовані", — пояснюється у документі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що поранені військові мають право на 5 різних виплат.