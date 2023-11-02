Фінансове відшкодування ветеранам: які документи потрібні, умови та сума виплати

Заяву можна подати в електронному вигляді

В Україні ветерани можуть розраховувати на виплати, які будуть здійснюватись для відшкодування придбаних товарів, зокрема, у сфері садівництва та городництва.

Таке нарахування діятиме до кінця воєнного стану і її розмір складає 20 тисяч гривень. Про те, хто має право, які умови та що робити, можна дізнатись у документі "Внутрішня інструкція" на сайті "Український ветеранський фонд".

Хто отримає гроші та які умови

Ветерани та члени їх сімей, які є самозайнятими особами (фізичними особами — підприємцями першої, другої та третьої групи платників єдиного податку або особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність).

Фондом відшкодовуються витрати за таких умов:

заявник має один зі статусів ветерана війни або має статус члена сім’ї ветерана війни;

ветеран війни та/або члени його сім’ї є самозайнятими особами – фізичними особами-підприємцями (далі – ФОП) першої, другої та третьої групи платників єдиного податку або здійснюють незалежну професійну діяльність;

витрати, які заявник просить відшкодувати, пов’язані із закупівлею предметів та товарів для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності (витрати на оренду або інші послуги/роботи Фондам не відшкодовуються);

придбані предмети та товари безпосередньо пов’язані із видом економічної (підприємницької) або незалежної професійної діяльності, яку здійснює (провадить) заявник, а також безпосередньо пов’язані зі створенням належних умов для ведення такої діяльності;

витрати на придбання предметів та товарів понесені заявником після 24 лютого 2022 року;

належного підтвердження понесення заявником фактичних витрат на придбання предметів та товарів для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності;

подання заяви на відшкодування витрат за формою, затвердженою Міністерством у справах ветеранів України (додаток №1).

Що робити, аби військовому держава нарахувала гроші

Особа повинна заповнити, підписати та подати до Фонду в електронній формі через вебсайт Фонду заяву на відшкодування витрат і додати до неї документи:

наявність на дату звернення одного зі статусів ветерана війни, передбаченого статтею";

належність заявника на дату звернення до члена сім’ї ветерана війни;

факт взяття на дату звернення на облік самозайнятої особи та факт набуття статусу підприємця фізичною особою (у разі відшкодування витрат ФОП) або факт ведення фізичною особою незалежної професійної діяльності;

понесення на дату звернення фактичних витрат, пов’язаних зі здійсненням підприємницької або незалежної професійної діяльності самозайнятою особою, які можуть бути відшкодовані коштом Фонду;

підтвердження повноважень представника заявника (у разі, якщо заяву подає представник заявника).

У заяві мають бути такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)заявника, його адресу місця проживання чи перебування;

контактний номер телефону заявника та його адресу електронної пошти;

інформацію про понесені заявником витрати на придбання предметів та/або товарів для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності;

реквізити розрахункового рахунку заявника для отримання компенсації понесених витрат (повне найменування (назва) банку заявника та номер гривневого рахунку у форматі IBAN).

"Заява та додані до неї документи повинні бути переведені в електронний вигляд за допомогою засобів сканування або сфотографовані", — пояснюється у документі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що поранені військові мають право на 5 різних виплат.