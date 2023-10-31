Від 6 700 до 20 100 тисяч гривень: за які дії військові отримають такі виплати

Призначенням займатиметься Пенсійний фонд

Більшість військових в Україні заслуговують на різні виплати. Одну з таких нарахувань буде здійснено, якщо боєць має особливі заслуги перед Батьківщиною за захист державного суверенітету та територіальної цілісності України

Згідно з постановою "Деякі питання призначення і виплати щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною", розмір виплати коливатиметься від 6 700 до 20 100 гривень.

Хто має право на таке нарахування

Особи, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також члени сімей загиблих (померлих) громадян з їх числа:

осіб, яким надано звання Героя України з врученням ордену Золота Зірка щомісяця отримуватимуть три мінімальні зарплати. У 2023 році – це 20 100 грн .

. осіб, нагороджених орденом Богдана Хмельницького, мають право отримувати щомісяця дві мінімальні зарплати — 13 400 грн .

. осіб, нагороджених орденом "За мужність" трьох ступенів — 6 700 грн ;

; осіб, нагороджених орденом За мужність або орденом княгині Ольги, отримуватимуть одну мінімальну зарплату — 6700 грн .

. членів сімей загиблих (померлих) громадян, які мали відповідні нагороди, також щомісяця отримуватимуть грошову допомогу в розмірі однієї мінімальної зарплати — 6700 гривень.

Призначення щомісячної грошової виплати здійснює Пенсійний фонд України.

Ця виплата здійснюється незалежно від доходу сім'ї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що родина загиблого військового може розраховувати на компенсацію в розмірі 1,3 мільйона гривень.