От 6 700 до 20 100 тысяч гривен: за какие действия военные получат такие выплаты

Назначением будет заниматься Пенсионный фонд

Большинство военных в Украине заслуживают разных выплат. Одно из таких начислений будет осуществлено, если боец имеет особые заслуги перед Родиной за защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины

Согласно постановлению "Некоторые вопросы назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и принимавших непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной", размер выплаты будет колебаться от 6 700 до 20 100 гривен.

Кто имеет право на такое начисление

Лица, принимавшие непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также члены семей погибших (умерших) граждан из числа:

лиц, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда, ежемесячно будут получать три минимальные зарплаты. В 2023 году – это 20 100 грн .

. лиц, награжденных орденом Богдана Хмельницкого, имеют право получать ежемесячно две минимальные зарплаты — 13 400 грн .

. лиц, награжденных орденом "За мужество" трех степеней — 6 700 грн ;

; лиц, награжденных орденом За мужество или орденом княгини Ольги, будут получать одну минимальную зарплату — 6700 грн .

. членов семей погибших (умерших) граждан, имевших соответствующие награды, также будут ежемесячно получать денежную помощь в размере одной минимальной зарплаты — 6700 гривен.

Назначение ежемесячной денежной выплаты производит Пенсионный фонд Украины.

Эта выплата производится независимо от дохода семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что семья погибшего военного может рассчитывать на компенсацию в размере 1,3 миллиона гривен.