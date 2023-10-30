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Семья погибшего военного может получить компенсацию в размере 1,3 миллиона: что нужно сделать

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Украинские воины Новость обновлена 30 октября 2023, 14:47
Украинские воины. Фото Генштаб ВСУ

Сумма может быть разной

Украинские военные могут рассчитывать на разные компенсации. Семья каждого военнослужащего, погибшего на войне, может получить от государства одноразовую компенсацию в 15 миллионов или 1,3 миллиона гривен.

Такую выплату не получат две категории — жители беларуси и россии. Как сообщается на сайте Верховной Рады, одноразовая денежная помощь распределяется равными долями на всех членов семьи первой степени родства.

Право на ее получение имеют

  • родители
  • один из супругов, который не женился во второй раз
  • дети, не достигшие совершеннолетия
  • дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими совершеннолетия
  • иждивенцы погибшего.

"В случае если кто-то из членов семьи отказывается от выплаты или не обратился за ней в течение трех лет, то их доля распределяется между другими, кто имеет право на эту компенсацию ", — говорится на сайте.

Чтобы получить выплату, родственникам нужно обратиться в воинскую часть с просьбой предоставить

  • выписку из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава в связи с гибелью;
  • документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;
  • выписку из личного дела о составе семьи погибшего;
  • денежный аттестат с информацией о размере выплаченного на дату гибели военнослужащего дополнительного вознаграждения.

После получения этих документов члены семьи должны обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации. В свою очередь районный территориальный центр комплектования отправляет документы на проверку в областной военкомат, а тот в свою очередь – в Миноборону

Отказ в выплате можно обжаловать в суде.

Как начисляют деньги

Деньги не выплачиваются одним платежом — сначала государство выплачивает 20% этой суммы, а остаток разбивают ежемесячно в течение 40 следующих месяцев.

Однако есть факторы, которые влияют на размер помощи:

  • Боец погиб в боевых действиях на фронте — 15 млн гривен;
  • Военный погиб в период прохождения военной службы, но не в боевых действиях – 1,3 млн гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военным, которых было уволено со службы получить 5 различных выплат.

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#Компенсация #Выплаты #Выплаты военным