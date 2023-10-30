Семья погибшего военного может получить компенсацию в размере 1,3 миллиона: что нужно сделать

Сумма может быть разной

Украинские военные могут рассчитывать на разные компенсации. Семья каждого военнослужащего, погибшего на войне, может получить от государства одноразовую компенсацию в 15 миллионов или 1,3 миллиона гривен.

Такую выплату не получат две категории — жители беларуси и россии. Как сообщается на сайте Верховной Рады, одноразовая денежная помощь распределяется равными долями на всех членов семьи первой степени родства.

Право на ее получение имеют

родители

один из супругов, который не женился во второй раз

дети, не достигшие совершеннолетия

дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими совершеннолетия

иждивенцы погибшего.

"В случае если кто-то из членов семьи отказывается от выплаты или не обратился за ней в течение трех лет, то их доля распределяется между другими, кто имеет право на эту компенсацию ", — говорится на сайте.

Чтобы получить выплату, родственникам нужно обратиться в воинскую часть с просьбой предоставить

выписку из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава в связи с гибелью;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписку из личного дела о составе семьи погибшего;

денежный аттестат с информацией о размере выплаченного на дату гибели военнослужащего дополнительного вознаграждения.

После получения этих документов члены семьи должны обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации. В свою очередь районный территориальный центр комплектования отправляет документы на проверку в областной военкомат, а тот в свою очередь – в Миноборону

Отказ в выплате можно обжаловать в суде.

Как начисляют деньги

Деньги не выплачиваются одним платежом — сначала государство выплачивает 20% этой суммы, а остаток разбивают ежемесячно в течение 40 следующих месяцев.

Однако есть факторы, которые влияют на размер помощи:

Боец погиб в боевых действиях на фронте — 15 млн гривен;

Военный погиб в период прохождения военной службы, но не в боевых действиях – 1,3 млн гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военным, которых было уволено со службы получить 5 различных выплат.