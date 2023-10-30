Родина загиблого військового може отримати компенсацію в розмірі 1,3 мільйонів: що потрібно зробити

Сума може бути різною

Українські військові можуть розраховувати на різні компенсації. А от сім'я кожного військовослужбовця, який загинув на війні, може отримати від держави одноразову компенсацію в 15 мільйонів або 1,3 мільйонів гривень.

Таку виплату не отримають дві категорії людей — жителі білорусі та росії. Як повідомляється на сайті Верховної Ради одноразова грошова допомога розподіляється рівними частками на всіх членів сім'ї першого ступеню спорідненості.

Право на її отримання мають

батьки

один з подружжя, який не одружився вдруге

діти, які не досягли повноліття

діти, старші 18 років, якщо вони або інваліди дитинства, або здобули інвалідність до досягнення ними повноліття

утриманці загиблого.

"У разі, якщо хтось із членів родини відмовляється від виплати або не звернувся за нею протягом трьох років, то їхня частка розподіляється між іншими, хто має право на цю компенсацію", — мовиться на сайті.

Щоб отримати виплату, родичам треба звернутись до військової частини з проханням надати

витяг з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку із загибеллю;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім'ї загиблого;

грошовий атестат з інформацією про розмір виплаченої на дату загибелі військовослужбовця додаткової винагороди.

Після отримання цих документів члени сім’ї мають звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації. Своєю чергою районний територіальний центр комплектування відправляє документи на перевірку в обласний військкомат, а той своєю чергою – до Міноборони

Відмову у виплаті можна оскаржити в суді.

Як нараховують гроші

Гроші не виплачують одним платежем — спочатку держава виплачує 20% цієї суми, а залишок розбивають щомісячно впродовж 40 наступних місяців.

Однак, є фактори, які впливають на розмір допомоги:

Боєць загинув у бойових діях на фронті — 15 млн гривень;

Військовий загинув у період проходження військової служби, але не в бойових дій — 1,3 млн гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військовим, яких було звільнено зі служби отримати 5 різних виплат.