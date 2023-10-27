Военная часть выплатит компенсацию: кому из бойцов повезет

Некоторые бойцы будут ждать денег

Военные в Украине при разных обстоятельствах имеют право на компенсационные выплаты. Одним из таких является начисление на аренду жилья, если военная часть не предоставила бойцам жилье.

Как говорится в комментарии к проекту закона "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" от 12 августа 2016 г. за N 5027", в случае отсутствия служебного жилого помещения военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту и не состоят в браке, могут размещаться бесплатно в специально приспособленных казармах в расположении воинской части, а семейные — в семейных общежитиях.

"В случае отсутствия возможности размещения указанных военнослужащих в специально приспособленных казармах в расположении воинской части и семейных общежитиях, воинская часть обязана арендовать для военнослужащих и членов их семей жилое помещение или по их желанию выплачивать денежную компенсацию поднайма (наем) жилого помещения", — объясняется в комментарии

Военным, которые служат в офицерском составе и не имеют жилья, воинская часть также обязана арендовать жилье. В случае отсутствия этой возможности — по желанию бойца и членов его семьи должна начисляться компенсационная выплата.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные, которые были уволены со службы, получат 5 различных выплат.