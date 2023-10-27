Військова частина виплатить компенсацію: кому з бійців пощастить

Деякі бійці чекатимуть на гроші

Військові в Україні за різних обставин мають право на компенсаційні виплати. Однією з таких є нарахування на оренду житла, якщо військова частина не надала бійцям житло.

Як мовиться у коментарі до проєкту закону "Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 12 серпня 2016 року за N 5027", у разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватися безплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні — у сімейних гуртожитках.

"У разі відсутності можливості розміщення зазначених військовослужбовців в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини та сімейних гуртожитках військова частина зобов'язана орендувати для військовослужбовців та членів їх сімей жиле приміщення або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію піднайми (наймання) жилого приміщення", — пояснюється в коментарі.

Військовим, які служать в офіцерському складі й не мають житла, військова частина також зобов'язана орендувати житло. У разі відсутності цієї можливості — за бажанням бійця та членів його родини має нараховуватись компенсаційна виплата.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військові, яких було звільнено зі служби, отримають 5 різних виплат.