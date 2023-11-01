Держава нарахує 5 різних виплат: як пораненому військовому отримати гроші

Звернутися з приводу нарахування може тільки командири військової частини

Якщо під час служби військовий зазнає поранення, то він має право на різні види грошових виплат.

Як мовиться в документі "Довідник із прав, обов’язків та алгоритму дій військовослужбовця у разі поранення, травми чи захворювання", виплата за пораненння під час війни залежить від різних факторів: ступеня тяжкості поранення, поточного розміру грошового забезпечення військовослужбовця, можливого подальшого встановлення інвалідності тощо.

Скільки отримують поранені в Україні

щомісячне грошове забезпечення в розмірі зарплати за останньою займаною посадою перед пораненням (контузією, травмою, каліцтвом);

додаткова винагорода – виплата в розмірі 100 тисяч гривень за поранення, пов’язане із захистом Батьківщини (при виконанні бойових завдань), яка здійснюється щомісяця протягом всіх періодів лікування в стаціонарі або перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення;

одноразова грошова допомога – одноразова грошова компенсація за будь-яке ушкодження здоров’я, яке призвело до втрати працездатності чи групи інвалідності;

матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань – виплата в розмірі щомісячного грошового забезпечення, яку військовослужбовець може отримувати щороку;

грошова допомога для оздоровлення – виплата в розмірі місячного грошового забезпечення, яка також здійснюється щороку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть розраховувати на виплату від 6700 до 20 100 тисяч гривень.