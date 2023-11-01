Государство насчитает 5 разных выплат: как раненному военному получить деньги

Обратиться по поводу начисления может только командиры воинской части

Если во время службы военный получил ранение, то он имеет право на различные виды денежных выплат.

Как говорится в документе "Справочник по правам, обязанностям и алгоритму действий военнослужащего в случае ранения, травмы или заболевания", выплата за ранения во время войны зависит от различных факторов: степени тяжести ранения, текущего размера денежного обеспечения военнослужащего, возможного дальнейшего установления инвалидности и тому подобное.

Сколько получают раненые в Украине

ежемесячное денежное обеспечение в размере зарплаты по последней занимаемой должности перед ранением (контузией, травмой, увечьем);

дополнительное вознаграждение – выплата в размере 100 тысяч гривен за ранение, связанное с защитой Родины (при выполнении боевых задач), которая осуществляется ежемесячно в течение всех периодов лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения;

единовременная денежная помощь – единовременная денежная компенсация за любое повреждение здоровья, которое привело к потере трудоспособности или группе инвалидности;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – выплата в размере ежемесячного денежного обеспечение, которую военнослужащий может получать ежегодно;

денежная помощь для оздоровления – выплата в размере месячного денежного обеспечение, которая также осуществляется ежегодно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военные могут рассчитывать на выплату от 6700 до 20 100 тысяч гривен.