Финансовое возмещение ветеранам: какие документы нужны, условия и сумма выплаты

Заявление можно подать в электронном виде

В Украине ветераны могут рассчитывать на выплаты, которые будут производиться для возмещения приобретенных товаров, в частности, в сфере садоводства и огородничества.

Такое начисление будет действовать до конца военного положения и его размер составляет 20 тысяч гривен. О том, кто имеет право, какие условия и что делать, можно узнать в документе "Внутренняя инструкция" на сайте "Украинский ветеранский фонд".

Кто получит деньги и какие условия

Ветераны и члены их семей, являющихся самозанятыми лицами (физическими лицами — предпринимателями первой, второй и третьей группы плательщиков единого налога или лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность).

Фондом возмещаются расходы в следующих условиях:

заявитель имеет один из статусов ветерана войны или имеет статус члена семьи ветерана войны;

ветеран войны и/или члены его семьи являются самозанятыми лицами – физическими лицами-предпринимателями (далее – ФЛП) первой, второй и третьей группы плательщиков единого налога или осуществляют независимую профессиональную деятельность;

расходы, которые заявитель просит возместить, связанные с закупкой предметов и товаров для ведения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности (расходы на аренду или другие услуги/работы Фондам не возмещаются);

приобретенные предметы и товары напрямую связаны с видом экономической (предпринимательской) или независимой профессиональной деятельности, осуществляемой (проводящим) заявитель, а также непосредственно связанными с созданием надлежащих условий для ведения такой деятельности;

расходы по приобретению предметов и товаров понесенные заявителем после 24 февраля 2022 года;

надлежащего подтверждения понесения заявителем фактических затрат на приобретение предметов и товаров для ведения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности;

подача заявления на возмещение расходов по форме, утвержденной Министерством по делам ветеранов Украины (приложение №1).

Что делать, чтобы военному государство насчитало деньги

Лицо должно заполнить, подписать и подать в Фонд в электронной форме через вебсайт Фонда заявление на возмещение расходов и добавить к нему документы:

наличие на дату обращения одного из статусов ветерана войны, предусмотренного статьей ";

принадлежность заявителя на дату обращения к члену семьи ветерана войны;

факт взятия на дату обращения на учет самозанятого лица и факт обретения статуса предпринимателя физическим лицом (в случае возмещения расходов ФЛП) или факт ведения физическим лицом независимой профессиональной деятельности;

понесение на дату обращения фактических расходов, связанных с осуществлением предпринимательской или независимой профессиональной деятельности самозанятым лицом, которые могут быть возмещены на средства Фонда;

подтверждение полномочий представителя заявителя (в случае, если заявление подает представитель заявителя).

В заявлении должны быть следующие данные:

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства или пребывания;

контактный номер телефона заявителя и его адрес электронной почты;

информацию о понесенных заявителем расходах на приобретение предметов и/или товаров для ведения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности;

реквизиты расчетного счета заявителя для получения компенсации понесенных расходов (полное наименование банка заявителя и номер гривневого счета в формате IBAN).

"Заявление и добавленные в него документы должны быть переведены в электронный вид с помощью средств сканирования или сфотографированы", — поясняется в документе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что раненые военные имеют право на 5 разных выплат.