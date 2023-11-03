Звільнення зі служби: чи мають право мобілізовані бійці на грошову допомогу

Відповідь можна знайти у законі

Бійці під час роботи мають право на місячне грошове забезпечення. Але якщо військовий звільнився зі служби, то він може розраховувати на виплату.

Згідно з законом "Про затвердження Порядку та умов виплати деяким категоріям військовослужбовців одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби", мобілізовані військові отримають грошову виплату під час звільнення зі служби в розмірі 4 відсотки місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 відсотків місячного грошового забезпечення.

Виплата одноразової грошової допомоги, яка розрахована для військовослужбовців, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, нараховується за період такої служби з дня їх призову на військову службу без урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували.

Таке нарахування здійснюється на день звільнення бійців.

Умови та порядок виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям визначаються Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що три категорії військових в Україні розраховуватимуть на виплату в розмірі 15 тисяч.