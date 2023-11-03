Увольнение со службы: имеют ли право мобилизованные бойцы на денежную помощь

Ответ можно найти в законе

Бойцы во время работы имеют право на месячное денежное обеспечение. Но если военный уволился со службы, то он может рассчитывать на выплату.

Согласно закону "Об утверждении Порядка и условий выплаты некоторым категориям военнослужащих одноразовой денежной помощи в случае увольнения с военной службы", мобилизованные военные получат денежную выплату при увольнении со службы в размере 4 процента месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25 процентов месячного денежного обеспечения.

Выплата единовременной денежной помощи, рассчитанной для военнослужащих, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период, начисляется за период такой службы со дня их призыва на военную службу без учета периода предыдущей военной службы, в которой они находились.

Такое начисление производится на день увольнения бойцов.

Условия и порядок выплаты единовременной денежной помощи военнослужащим определяются Кабинетом министров Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что три категории военных в Украине будут рассчитывать на выплату в размере 15 тысяч.